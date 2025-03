NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 22.712 Pkt - Prosiebensat1 unter Druck

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss am Mittwochabend auf Prosiebensat1 fokussiert. Denn MFE-Mediaforeurope legte am bend ein Übernahmeangebot für die Senderkette vor. Wie der von der Berlusconi-Familie kontrollierte Medienkonzern mitteilte, will er nur den gesetzlichen Mindestpreis für die ausstehenden Aktien zahlen. "Das niedrige Gebot hat Anleger enttäuscht", sagte der Marktteilnehmer. Die Aktie wurde 8 Prozent schwächer getaxt.

Flatexdegiro wurden 1 Prozent niedriger gehandelt. Der Finanzdienstleister hielt die Dividende stabil. Zudem veröffentlichte die Gesellschaft Geschäftszahlen für das vergangene Jahr - unter anderem eine Gewinnsteigerung. Die vorläufigen Zahlen wurden Bestätigt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.712 22.839 -0,6%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

