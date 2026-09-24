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NASDAQ Composite-Marktbericht 24.09.2026 18:00:26

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,65 Prozent leichter bei 26 761,09 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,748 Prozent leichter bei 26 734,51 Punkten, nach 26 936,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26 820,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 706,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,142 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 25 980,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 476,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 497,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,17 Prozent nach oben. 27 288,79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 5,21 Prozent auf 449,73 USD), Cintas (+ 2,58 Prozent auf 196,92 USD), Repligen (+ 2,38 Prozent auf 188,93 USD), Taylor Devices (+ 2,07 Prozent auf 64,18 USD) und Synopsys (+ 2,01 Prozent auf 421,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-15,00 Prozent auf 16,49 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-8,89 Prozent auf 23,17 USD), Comtech Telecommunications (-5,21 Prozent auf 1,37 USD), FormFactor (-4,87 Prozent auf 124,87 USD) und Oracle (-4,85 Prozent auf 137,55 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 609 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,845 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Cintas Corp. 175,42 1,11% Cintas Corp.
Comtech Telecommunications Corp. 1,22 1,67% Comtech Telecommunications Corp.
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