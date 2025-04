NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ 1,98 Prozent höher bei 15 570,03 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,180 Prozent auf 15 295,44 Punkte an der Kurstafel, nach 15 267,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 585,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 270,28 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 18 196,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 478,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 306,64 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,25 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cumulus Media A (+ 6,84 Prozent auf 0,35 USD), Donegal Group B (+ 4,74 Prozent auf 16,14 USD), Strategy (+ 4,12 Prozent auf 247,77 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,94 Prozent auf 1,32 USD) und ASML (+ 3,78 Prozent auf 617,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Neogen (-29,90 Prozent auf 4,94 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,43 Prozent auf 2,88 USD), AmeriServ Financial (-4,85 Prozent auf 2,16 USD), AXT (-4,55 Prozent auf 1,26 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-4,31 Prozent auf 24,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 972 722 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,387 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at