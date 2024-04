NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NVIDIA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NVIDIA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 143,17 USD. Bei einem NVIDIA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,985 NVIDIA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen NVIDIA-Papiere wären am 09.04.2024 5 961,72 USD wert, da der Schlussstand 853,54 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 961,72 USD entspricht einer Performance von +496,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,16 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at