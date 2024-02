NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 55,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,085 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2024 gerechnet (144,10 USD), wäre die Investition nun 2 606,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 160,60 Prozent.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 1,79 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at