NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Anleger in New York treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 24 421,99 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 24 660,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 533,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 340,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 786,65 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,031 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 13.02.2026, mit 24 732,73 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 25 196,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 225,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,11 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 4,96 Prozent auf 425,45 USD), Diamondback Energy (+ 3,57 Prozent auf 183,33 USD), Enphase Energy (+ 3,10 Prozent auf 43,92 USD), eBay (+ 2,00 Prozent auf 91,80 USD) und KLA-Tencor (+ 1,86 Prozent auf 1 435,84 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-5,31 Prozent auf 255,45 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,82 Prozent auf 613,79 USD), Dollar Tree (-3,48 Prozent auf 107,81 USD), Broadcom (-3,40 Prozent auf 324,54 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,06 Prozent auf 193,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 515 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at