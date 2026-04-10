Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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10.04.2026 14:00:00
Nebius Stock Could Soar 53% if It Executes on Its Massive Pipeline
Nebius (NASDAQ: NBIS) just locked in huge AI contracts, gained Nvidia (NASDAQ: NVDA) as a strategic investor, and raised billions at unusually cheap rates. This video breaks down why the market still sold the stock, what risk actually matters here, and why this pullback could be hiding a much bigger upside story if execution stays on track.Stock prices used were the market prices of April 3, 2026. The video was published on April 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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