Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

23.01.2026 13:24:00

Netflix Discovered a Hidden Subscriber Growth Engine That Has Nothing to Do with Binge-Watching

Last year, Netflix (NASDAQ: NFLX) broadcast more than 200 live events, including Christmas NFL games, major boxing matches, and WWE programming. Live events are a relatively new feature of Netflix's platform, and deals to secure them have been pricey. In an agreement struck last year, Netflix will pay more than $5 billion over a 10-year period for rights to broadcast WWE's Raw.Image source: Netflix.Despite that heavy spending, live events account for "a relatively small portion of total view hours," according to Netflix co-CEO Ted Sarandos. In the second half of 2025, Netflix recorded 96 billion total view hours across its platform. WWE content pulled in just 340 million view hours during all of 2025, accounting for a minuscule percentage of total viewing hours.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
