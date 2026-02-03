Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
04.02.2026 00:30:45
Netflix Leader Pushes Warner Deal Before Skeptical Lawmakers
Senators asked Ted Sarandos about whether the acquisition would raise prices, squeeze talent and degrade the moviegoing experience.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
