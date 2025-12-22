Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.12.2025 12:56:19
Netflix refinances part of US$59 billion loan for Warner Bros bid
The streaming giant plans to tap capital markets to further reduce its bridge facility and extend its debt maturitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!