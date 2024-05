Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der ordentliche Jahresstart sei "hilfreich", schrieb Analyst Olly Jeffery in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Quartalsbericht. Er sei aber auch so erwartet worden.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 13,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 11,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2 267 435 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 10,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen.

