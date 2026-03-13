BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktienanalyse
|
13.03.2026 12:13:47
Neue Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 80,82 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 11,36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 258 429 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,2 Prozent abwärts. BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
