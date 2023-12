Nike-Aktie mit zweistelligen Verlusten: Umsatzausblick enttäuscht

Zwar legten die Erlöse insgesamt um 1 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Nike rechne im laufenden Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang, hieß es. Im vierten Geschäftsquartal sollen die Erlöse dann wieder steigen, allerdings nur um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

Der Umsatz in der Region Groß-China verpasste trotz eines Anstiegs um 4 Prozent ebenfalls die Erwartungen. Investoren betrachten die Verkäufe in der Volksrepublik China und Taiwan sehr genau. Befürchtet wird ein Rückgang der Konsumausgaben dort. Nike-Manager haben sich in diesem Jahr bisher wiederholt zuversichtlich hinsichtlich einer Erholung geäußert. Nun könnte die bereits bestehende Skepsis der Anleger allerdings noch steigen.

Der Gewinn legte unter dem Strich um 19 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar zu. Die Lagerbestände sanken um 14 Prozent auf 8 Milliarden Dollar.

Nike kündigte Kostensenkungen von 2 Milliarden Dollar an, welche zu einer Vorsteuerbelastung von 400 bis 450 Millionen Dollar führen werden. Diese hauptsächlich für Abfindungen entlassener Mitarbeiter anfallenden Kosten dürften vor allem im laufenden Quartal verbucht werden.

Nike-Aktien brachen im NYSE-Handel zeitweise um 10,67 Prozent auf 109,46 US-Dollar ein. Auch die Kurse von Branchenkollegen wie Foot Locker, Dick's Sporting Goods und Under Armour geraten deutlich unter Druck.

Die Aussagen belasteten die Aktienkurse aus der gesamten Branche. Die adidas-Aktien verloren als eines der Schlusslichter im DAX rund sechs Prozent. Ähnlich viel büßten die Papiere von PUMA als schwächster Wert im MDAX ein. "Die Aussagen von Nike waren in den vergangenen Quartalen nicht mehr so kursrelevant für die der Wettbewerber, aber diese schlechte Nachricht dürfte auch adidas und PUMA belasten", hatte ein Aktienhändler schon vor dem Börsenauftakt prognostiziert.

"Der gedrückte Umsatzausblick dürfte im Fokus stehen", schrieb Analyst Randal Konik vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf die Reaktion der Anleger. Das abgelaufene zweite Geschäftsquartal zeige eine sich abschwächende Nachfrage. "Das ist nicht gut", urteilte der Experte vor allem mit Blick auf eine nachlassende Nachfrage in Nordamerika. Das ist auch für adidas und PUMA eine wichtige Absatzregion.

Matthew Boss von der US-Bank JPMorgan merkte an, Nike erwarte für das Geschäftsjahr bis Ende Mai 2024 nurmehr ein Umsatzplus von einem Prozent. Dem stehe eine durchschnittliche Markterwartung von plus 3,7 Prozent gegenüber. Gegenwind wehe dem Unternehmen von der Konjunktur in China und auch in der Region Europa, Naher Osten und Afrika ins Gesicht. Der Absatz auf den immer wichtiger werdenden digitalen Vertriebskanälen sei von Rabatten und Kaufanreizen geprägt.

RBC verändert Nike-Kursziel nicht

Die kanadische Bank RBC hat Nike nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Die Bruttomargen und insbesondere die Ergebniskennziffern des US-Sportartikelherstellers hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch der Markt dürfte sich auf das gesenkte Umsatzziel für das Geschäftsjahr und das angekündigte, zwei Milliarden Dollar schwere Sparprogramm fokussieren. Er setzt 2024 auf ein Erholungsjahr für die Branche, und Nike habe als weltweite Nummer eins strukturelle Wettbewerbsvorteile. Zudem sei er mit Blick auf eine mittelfristige Erholung des China-Geschäfts optimistisch.

