Nordex-Auftragseingang zieht im 1. Quartal kräftig an - Aktie stabil

Wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte, wurden 338 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 2.086 Megawatt (MW) geordert. Im Vorjahresquartal lag das Volumen bei 1.021 MW. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) sank auf 0,85 Millionen Euro/MW nach 0,90 Millionen Euro/MW vor einem Jahr.

"Mit einem Auftragseingang von mehr als 2 GW knüpfen wir bei stabilen Preisen an die Erfolge der vergangenen Quartale an und starten gut in das neue Jahr", sagte CEO Jose Luis Blanco laut Mitteilung.

Via XETRA notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 12,35 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)