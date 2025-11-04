Nordex Aktie

25,72EUR -0,28EUR -1,08%
Nordex

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

04.11.2025 08:55:53

Nordex Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
25,08 € 		Abst. Kursziel*:
-26,24%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
25,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,07%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

