Nordex Aktie
|25,72EUR
|-0,28EUR
|-1,08%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
25,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,24%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
25,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,07%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
03.11.25
|Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25