Nordex Aktie
|27,86EUR
|1,04EUR
|3,88%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,60 €
|
Abst. Kursziel*:
16,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|27,86
|3,88%
