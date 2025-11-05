Nordex Aktie
|26,90EUR
|1,02EUR
|3,94%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,52 €
|
Abst. Kursziel*:
13,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,52%
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
