Nordex Aktie

26,90EUR 1,02EUR 3,94%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

05.11.2025 09:55:58

Nordex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,52 € 		Abst. Kursziel*:
13,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,52%
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
12:14 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:55 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
04.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
