Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
11.11.2025 09:34:00
Nordex-Aktie nach 42-MW-Auftrag für spanisches Projekt mit Plus
Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, soll er sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der spanischen Region Aragón liefern und installieren. Die Windparks Minguez und Portalrubio sollen über eine Leistung von 19 MW bzw 23 MW verfügen. Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.
Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,44 Prozent auf 27,40 Euro nach oben.
