Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zwei Projekte 11.11.2025 09:34:00

Nordex-Aktie nach 42-MW-Auftrag für spanisches Projekt mit Plus

Nordex-Aktie nach 42-MW-Auftrag für spanisches Projekt mit Plus

Nordex hat von SSE einen neuen Auftrag für zwei Projekte mit insgesamt 42 Megawatt (MW) in Spanien erhalten.

Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, soll er sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der spanischen Region Aragón liefern und installieren. Die Windparks Minguez und Portalrubio sollen über eine Leistung von 19 MW bzw 23 MW verfügen. Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.

Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,44 Prozent auf 27,40 Euro nach oben.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex-Aktie: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung
Nordex-Aktie im Plus: Nordex erwartet höhere operative Gewinnmarge 2025
Nordex-Aktie volatil und letztlich stabil: Nordex hat in Q3 deutlich mehr verdient

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten