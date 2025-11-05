Nordex Aktie
|26,90EUR
|1,02EUR
|3,94%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die Margenentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen. Der Konsens liege bei 8 Prozent binnen der kommenden Jahre. Nun könnte eine Diskussion beginnen, ob dieses Niveau entweder früher erreicht werden könne oder aber gleich ganz zu konservativ sei./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,20 €
|
Abst. Kursziel*:
21,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|12:14
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:55
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
