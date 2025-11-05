Nordex Aktie

26,90EUR
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

05.11.2025 12:14:59

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die Margenentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen. Der Konsens liege bei 8 Prozent binnen der kommenden Jahre. Nun könnte eine Diskussion beginnen, ob dieses Niveau entweder früher erreicht werden könne oder aber gleich ganz zu konservativ sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
31,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
12:14 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:55 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
04.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
