Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.04.2026 11:39:00
Notepad: Microsoft benennt Copilot in Writing Tools um
In der Windows-Insider-Vorschauversion von Notepad heißen die KI-Funktionen nun Writing Tools. Zuvor hieß die Funktion Copilot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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