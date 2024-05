Novartis-Aktie gesucht: FDA erteilt Novartis-Medikament Scemblix Breakthrough-Therapy-Status

Wie der Konzern mitteilte, hat die Food and Drug Administration bereits zum dritten Mal dem Mittel diesen Status zuerkannt. Die jüngste Zuteilung basiere auf der Phase-III-Studie ASC4FIRST, in der das Medikament beide primären Endpunkte erreicht habe. Novartis will die vollständigen Ergebnisse der Studie Ende Mai vorstellen.

Scemblix ist laut Novartis ein Arzneimittel gegen Krebs zur Behandlung von Erwachsenen mit einer Art von Blutkrebs (Leukämie), die Philadelphia-Chromosom-positive chronische myeloische Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-CP) genannt wird. Es wird Patienten verabreicht, die zuvor mit zwei oder mehr Arzneimitteln gegen Krebs, sogenannten Tyrosinkinase-Hemmern, behandelt wurden.

Die Novartis-Aktie zeigt sich im SIX-Handel stellenweise 1,31 Prozent fester bei 91,73 Franken.

Von Pierre Bertrand

FRANKFURT (Dow Jones)