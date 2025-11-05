Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

05.11.2025 08:29:41

Novo Nordisk wird nach Umsatzrückgang pessimistischer für 2025

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Ein verschärfter Wettbewerb, Preisdruck und Nachahmerprodukte seiner Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy bremsen den Absatz von Novo Nordisk. Der dänische Pharmakonzern hat jeweils das obere Ende seiner Prognosespannen für operativen Gewinn und Umsatz gesenkt.

Novo Nordisk rechnet in diesem Jahr nun mit einem Wachstum des Betriebsergebnisses von 4 bis 7 Prozent bei konstanten Wechselkursen, nach zuvor 4 bis 10 Prozent. Das Umsatzwachstum wird nun bei 8 Prozent bis 11 Prozent erwartet, nach 8 Prozent bis 14 Prozent zuvor.

Sogenannte Compounding Pharmacies in den USA stellen kostengünstigere Versionen der Medikamente her. Diese Praxis ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food & Drug Administration) erlaubt, solange die Vorräte an authentischen Behandlungen knapp sind. Es wurde jedoch erwartet, dass der Vertrieb der billigeren Nachahmerversionen bis Ende Mai eingestellt wird, wenn die Medikamente von der Engpassliste gestrichen werden. "Novo Nordisk konzentriert sich auf die Verhinderung von ungesetzlichem und unsicherem Compounding; Marktforschungen von Novo Nordisk zeigen jedoch, dass das massenhafte Compounding weitergeht", hieß es in einer Erklärung.

Der Nettogewinn fiel im dritten Quartal um 27 Prozent auf 20 Milliarden dänische Kronen (rund 2,68 Milliarden Euro), während der Umsatz um 5,1 Prozent auf 74,98 Milliarden Kronen stieg. Eine Analystenprognose von Factset hatte den Nettogewinn bei 19,48 Milliarden Kronen und den Umsatz bei 76,53 Milliarden Kronen gesehen

Das Ergebnis wurde durch einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von 9 Milliarden Kronen belastet, nachdem das Unternehmen kürzlich Pläne zur Streichung von 9.000 Arbeitsplätzen oder 11 Prozent seiner Belegschaft angekündigt hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)

07.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
06.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
