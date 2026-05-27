NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.05.2026 07:03:00

Nvidia: GeForce Control Panel wird nach 20 Jahren eingestellt

Mit dem Treiber 610.47 beendet Nvidia die Ära des GeForce Control Panels – mehr oder weniger. Alle wichtigen Funktionen seien in die Nvidia-App gewandert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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