NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.10.2026 14:23:19
NVIDIA Announces Availability Of NVIDIA RTX Spark Laptops
(RTTNews) - NVIDIA (NVDA) announced the availability of NVIDIA RTX Spark laptops, bringing together RTX graphics and NVIDIA's full-stack AI platform in slim Windows PCs. RTX Spark delivers up to 128GB of unified memory and 1 petaflop of FP4 AI performance to run large language models and AI agents locally. RTX Spark gives users the capabilities to deploy local AI agents that turn the PC from a tool into an everyday teammate. NVIDIA and Microsoft have readied developer tools for RTX Spark.
The lineup of RTX Spark laptops includes ASUS ProArt P14 and P16, Dell XPS 16, HP OmniBook Ultra and OmniBook X 14, Lenovo Yoga Pro 9n, Microsoft Surface Laptop Ultra, and MSI Prestige N16 Flip AI+ and Prestige N16. RTX Spark laptops are available globally, starting at $2,599, with a limited-time promotion for new Perplexity users.
In pre-market trading on NasdaqGS, NVIDIA shares are up 0.02 percent to $217.27.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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07:37
|Nvidia: Bundesregierung plant offenbar Millionen-Investition in KI-Kooperation (Spiegel Online)
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15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|193,12
|-0,35%