Cerebras Aktie
WKN DE: CEBRAS / ISIN: NET04CEBRAS1
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20.04.2026 16:23:44
Nvidia Chipmaking Rival and AI Startup Cerebras Systems Files for IPO
Investors would be forgiven if they've never heard of Cerebras Systems. The start-up believes that artificial intelligence (AI) workloads "require purpose-built silicon," and further suggests that "modifying existing compute architectures [will] not realize AI's potential." Cerebras has created a solution it believes will displace Nvidia's graphics processing units (GPUs) as the dominant force in AI and has filed an S-1 with the Securities and Exchange Commission (SEC) to go public as early as next month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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