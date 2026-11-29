NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 09:31:21
Nvidia forms national security committee after Huang affair
Nvidia has created a board-level committee for national security and export control. This follows the resignation of CEO Jensen Huang over extramarital affairs, allegedly including one with a Chinese intelligence asset.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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27.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.at)
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27.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.at)
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27.11.26
|NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich freundlich (finanzen.at)
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27.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich fester (finanzen.at)
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27.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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27.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
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27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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27.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|23.11.26
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|24.11.26
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|UBS AG
|18.11.26
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|RBC Capital Markets
|23.11.26
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|18.11.26
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|13.11.26
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|12.11.26
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|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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