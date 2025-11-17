NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 12:00:00
Nvidia Just Made a Game-Changing Move That Could Reshape the Artificial Intelligence (AI) Market
For the last three years, semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) emerged as the most important company in the artificial intelligence (AI) revolution. The reason is simple: The company's graphics processing units (GPU) are the training and inference backbone of generative AI development.As a result, big tech has been pouring hundreds of billions of dollars into capital expenditures (capex) over the last few years in an effort to procure Nvidia's data center hardware.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,08
|-1,00%