NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.08.2026 10:10:09
Nvidia Steps Back From Revenue-Sharing Deals With AI Cloud Providers Amid Antitrust Concerns: Report (UPDATED)
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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28.08.26
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.