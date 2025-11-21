NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.11.2025 23:02:47
Nvidia verlieren weiter: US-Börsen gehen erholt ins Wochenende
Aussagen eines führenden Fed-Bankers geben den US-Anlegern Hoffnung, dass es doch noch etwas wird mit der nächsten Zinssenkung in diesem Jahr. Nach den Einbrüchen vom Vortag geht es an der Wall Street wieder deutlich aufwärts.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
