NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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04.08.2026 13:55:01

Nvidia vs. Advanced Micro Devices: Evaluating Revenue Growth Trajectories for These Artificial Intelligence Giants

Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates its revenue by designing and supplying advanced graphics, compute, and networking solutions used heavily across gaming and high-performance computing ecosystems worldwide.It recently partnered with the Japanese government to launch a national infrastructure factory, while reporting a 72% net income margin for the quarter ended April 26, 2026.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily earns its revenue by developing high-performance microprocessors, chipsets, and graphics processing units tailored for personal computers, gaming consoles, and server environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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