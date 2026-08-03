AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Analysten
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03.08.2026 08:32:00
Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse
AMD (Advanced Micro Devices) äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 43 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.
AMD (Advanced Micro Devices) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,31 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 42 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 53 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 51 Analysten durchschnittlich bei 50,20 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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