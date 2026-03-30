Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.03.2026 05:00:00
Nvidia vs. Palantir: Which Stock Will Make You Richer?
Despite the bad start to this year, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir (NASDAQ: PLTR) have been some of the market's hottest stocks during this artificial intelligence (AI) boom. Their stocks are up around 530% and 1,640% in the past three years, respectively.They're both AI giants, but in different spaces. Nvidia is an AI hardware powerhouse, and Palantir is thriving on the software side. Given their success and leadership in their respective industries, which stock will make you richer?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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