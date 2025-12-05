Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Zeitpuffer empfohlen
|
05.12.2025 17:54:00
Österreichische Post-Aktie mit Verlusten: Das sind die Fristen für Inlandspackerl vor Weihnachten
Generell empfiehlt die Post aufgrund der hohen Sendungsmengen einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen und frühzeitig zu versenden. Wie schon in der Vergangenheit auch haben alle Postfilialen erweiterte Öffnungszeiten rund um Weihnachten. Demnach haben sie am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) von 8 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Wer den Packerl-Stress reduzieren will, kann auf die zahlreichen Angebote der Post zurückgreifen. Dies reicht vom Abstellen lassen bis zum Umleiten zur Poststation oder zum Wunsch-Nachbar. Die Empfangsoptionen können in der Post App aktiviert werden.
Die Aktie der Österreichischen Post zeigte sich am Freitag in Wien letztlich um 0,32 Prozent tiefer bei 31,00 Euro.
stf/ivn
APA
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|31,00
|-0,32%
