WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

05.12.2025 17:54:00

Österreichische Post-Aktie mit Verlusten: Das sind die Fristen für Inlandspackerl vor Weihnachten

Österreichische Post-Aktie mit Verlusten: Das sind die Fristen für Inlandspackerl vor Weihnachten

Wer seinen Liebsten innerhalb Österreichs ein Weihnachtspaket schicken will, sollte das bis 19.12. erledigen.

Wird zum Expresspaket gegriffen, verlängert sich die Frist bei der Österreichischen Post auf den 22. Dezember. Beim Brief ist die Deadline der 18.12., beim Premium-Brief der 22. Dezember, so die Post. Das Paket in die angrenzenden Länder muss am 18.12. bei der Post sein. Für weiter entfernte Staaten in der EU ist es der 17. 12., für den "Rest" der Welt der 16.12.

Generell empfiehlt die Post aufgrund der hohen Sendungsmengen einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen und frühzeitig zu versenden. Wie schon in der Vergangenheit auch haben alle Postfilialen erweiterte Öffnungszeiten rund um Weihnachten. Demnach haben sie am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) von 8 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Wer den Packerl-Stress reduzieren will, kann auf die zahlreichen Angebote der Post zurückgreifen. Dies reicht vom Abstellen lassen bis zum Umleiten zur Poststation oder zum Wunsch-Nachbar. Die Empfangsoptionen können in der Post App aktiviert werden.

Die Aktie der Österreichischen Post zeigte sich am Freitag in Wien letztlich um 0,32 Prozent tiefer bei 31,00 Euro.

stf/ivn

APA

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Österreichische Post AG 31,00 -0,32%

