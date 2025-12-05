Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lukratives Österreichische Post-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 33,727 Österreichische Post-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 048,90 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 04.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 048,90 EUR, was einer positiven Performance von 4,89 Prozent entspricht.
Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Wien: ATX mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.12.25
|ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|18.03.22
|Österreichische Post Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|31,00
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.