Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Lukratives Österreichische Post-Investment? 05.12.2025 10:03:38

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 33,727 Österreichische Post-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 048,90 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 04.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 048,90 EUR, was einer positiven Performance von 4,89 Prozent entspricht.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Österreichische Post AG 31,00 -0,32%

Österreichische Post AG 31,00 -0,32% Österreichische Post AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

