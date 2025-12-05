ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 33,727 Österreichische Post-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 048,90 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 04.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 048,90 EUR, was einer positiven Performance von 4,89 Prozent entspricht.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at