ON Semiconductor Corp. Reveals Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - ON Semiconductor Corp. (ON) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $313.9 million, or $0.79 per share. This compares with $255.0 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, ON Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $354.0 million or $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.1% to $1.722 billion from $1.550 billion last year.

ON Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $313.9 Mln. vs. $255.0 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.63 last year. -Revenue: $1.722 Bln vs. $1.550 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: 0.95 To 1.07 Next quarter revenue guidance: $ 1.715 B To $ 1.815 B