ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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02.11.2026 22:42:00
ON Semiconductor Corp. Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - ON Semiconductor Corp. (ON) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $313.9 million, or $0.79 per share. This compares with $255.0 million, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, ON Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $354.0 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $1.722 billion from $1.550 billion last year.
ON Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $313.9 Mln. vs. $255.0 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.63 last year. -Revenue: $1.722 Bln vs. $1.550 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: 0.95 To 1.07 Next quarter revenue guidance: $ 1.715 B To $ 1.815 B
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