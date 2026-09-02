Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.09.2026 12:08:06
Opera Once Helped Trigger a €561M Microsoft Fine. Now It Just Lost Its EU Antitrust Fight Over Edge
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