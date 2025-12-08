DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Am Montag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 24 094,23 Punkte an. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,051 Prozent leichter bei 24 015,97 Punkten, nach 24 028,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 116,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 985,28 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 569,96 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 23 807,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der DAX mit 20 384,61 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,32 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,43 Prozent auf 34,78 EUR), Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 585,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,74 Prozent auf 357,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 31,53 EUR) und Infineon (+ 1,24 Prozent auf 37,97 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen GEA (-6,15 Prozent auf 54,20 EUR), Symrise (-2,08 Prozent auf 67,80 EUR), Brenntag SE (-2,00 Prozent auf 48,55 EUR), Beiersdorf (-1,89 Prozent auf 89,06 EUR) und QIAGEN (-1,72 Prozent auf 39,71 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 106 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

