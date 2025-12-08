Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,30 Prozent auf 24 103,00 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 117,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 992,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 781,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 20 376,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,73 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,43 Prozent auf 34,78 EUR), Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 585,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,74 Prozent auf 357,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 31,53 EUR) und Infineon (+ 1,24 Prozent auf 37,97 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen GEA (-6,15 Prozent auf 54,20 EUR), Symrise (-2,08 Prozent auf 67,80 EUR), Brenntag SE (-2,00 Prozent auf 48,55 EUR), Beiersdorf (-1,89 Prozent auf 89,06 EUR) und QIAGEN (-1,72 Prozent auf 39,71 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 106 996 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 243,373 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at