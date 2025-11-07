Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

07.11.2025 12:32:03

EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Allianz SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

07.11.2025 / 12:32 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Allianz SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 14, 2025
Address: http://www.allianz.com/ergebnisse

Language: English
Date of disclosure: November 14, 2025
Address: http://www.allianz.com/results

07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com

 
End of News EQS News Service

2226114  07.11.2025 CET/CEST

