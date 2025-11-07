Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
07.11.2025 12:32:03
EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Allianz SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Allianz SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 14, 2025
Address: http://www.allianz.com/ergebnisse
Language: English
Date of disclosure: November 14, 2025
Address: http://www.allianz.com/results
07.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2226114 07.11.2025 CET/CEST
