Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
07.11.2025 10:04:27
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Allianz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 168,06 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,950 Allianz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 353,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 102,23 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 110,22 Prozent vermehrt.
Am Markt war Allianz jüngst 137,50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.