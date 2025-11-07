DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Allianz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 168,06 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,950 Allianz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 353,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 102,23 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 110,22 Prozent vermehrt.

Am Markt war Allianz jüngst 137,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at