Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,33 Prozent fester bei 4 189,37 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,037 Prozent auf 4 132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 134,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 132,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 197,98 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 3,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 078,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 834,68 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 860,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,38 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 197,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 5,83 Prozent auf 128,05 CHF), Diageo (+ 5,15 Prozent auf 28,49 GBP), Glencore (+ 2,42 Prozent auf 4,26 GBP), BASF (+ 2,37 Prozent auf 46,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,28 Prozent auf 61,11 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,40 Prozent auf 22,92 EUR), Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 159,56 EUR), Novartis (-0,54 Prozent auf 92,25 CHF) und Enel (-0,49 Prozent auf 6,26 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 063 410 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 433,780 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at