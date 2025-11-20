BNP Paribas Aktie
|70,67EUR
|3,63EUR
|5,41%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,99 €
|
Abst. Kursziel*:
26,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,35%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
|
09:30
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|71,04
|5,97%
