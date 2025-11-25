BNP Paribas Aktie
|70,82EUR
|0,08EUR
|0,11%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,73 €
|
Abst. Kursziel*:
27,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|07:42
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|70,82
|0,11%
