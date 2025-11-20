BNP Paribas Aktie

20.11.2025 09:23:04

BNP Paribas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Ziel von 13 Prozent für die harte Kernkapitalquote sei Ausdruck von Stärke und ein klarer Wendepunkt für die Anlegererwartungen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstagmorgen. Er erinnerte daran, wie das gleiche Bekenntnis der Societe Generale die Anlegermeinung geändert hatte./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,99 € 		Abst. Kursziel*:
33,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,43%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

