BNP Paribas Aktie
|70,67EUR
|3,63EUR
|5,41%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Ziel von 13 Prozent für die harte Kernkapitalquote sei Ausdruck von Stärke und ein klarer Wendepunkt für die Anlegererwartungen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstagmorgen. Er erinnerte daran, wie das gleiche Bekenntnis der Societe Generale die Anlegermeinung geändert hatte./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,99 €
|
Abst. Kursziel*:
33,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,43%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
