Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
15.12.2025 12:27:09
Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent aufwärts auf 5 760,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 724,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 720,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 760,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 724,16 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 693,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 967,95 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 120,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,75 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 196,06 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 31,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,72 EUR) und BASF (-0,33 Prozent auf 44,69 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 809 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,57 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,00
|1,06%
|ASML NV
|925,90
|0,44%
|BASF
|44,63
|-0,45%
|BNP Paribas S.A.
|79,21
|0,94%
|Deutsche Bank AG
|31,86
|0,47%
|Deutsche Telekom AG
|26,74
|-0,04%
|Infineon AG
|36,14
|-0,36%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|2,28%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|555,20
|-1,00%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,49
|0,49%
|Rheinmetall AG
|1 570,00
|-3,00%
|SAP SE
|211,65
|1,63%
|Siemens Energy AG
|120,60
|1,13%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 759,13
|0,67%