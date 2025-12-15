Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent aufwärts auf 5 760,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 724,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 720,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 760,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 724,16 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 693,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 967,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 120,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,75 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 196,06 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 31,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,72 EUR) und BASF (-0,33 Prozent auf 44,69 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 809 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,57 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at