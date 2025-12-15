Siemens Energy Aktie

Euro STOXX 50-Entwicklung 15.12.2025 12:27:09

Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent aufwärts auf 5 760,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 724,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 720,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 760,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 724,16 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 693,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 967,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 120,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,75 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 196,06 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 31,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,72 EUR) und BASF (-0,33 Prozent auf 44,69 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 809 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,57 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
04.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,00 1,06% Airbus SE
ASML NV 925,90 0,44% ASML NV
BASF 44,63 -0,45% BASF
BNP Paribas S.A. 79,21 0,94% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 31,86 0,47% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,74 -0,04% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 36,14 -0,36% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 2,28% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 555,20 -1,00% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,49 0,49% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 570,00 -3,00% Rheinmetall AG
SAP SE 211,65 1,63% SAP SE
Siemens Energy AG 120,60 1,13% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 759,13 0,67%

