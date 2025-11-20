BNP Paribas Aktie

70,52EUR 3,48EUR 5,19%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

20.11.2025 11:40:18

BNP Paribas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bank habe den Anlegern gesagt, was sie hören wollten, schrieb Jason Napier am Donnerstag anlässlich der neuen Ziele vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70,31 € 		Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:40 BNP Paribas Neutral UBS AG
09:23 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:23 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
