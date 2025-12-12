BNP Paribas Aktie

78,31EUR -0,70EUR -0,89%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

12.12.2025 16:20:06

BNP Paribas Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Derzeit sei viel los, was angekündigte Veräußerungen durch die französische Bank betrifft, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass dem gestärkten Kapital nur geringfügige Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gegenüber stehen. Der Weg dahin sei jedoch lang und steinig./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,00%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
78,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
