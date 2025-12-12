LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Derzeit sei viel los, was angekündigte Veräußerungen durch die französische Bank betrifft, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass dem gestärkten Kapital nur geringfügige Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gegenüber stehen. Der Weg dahin sei jedoch lang und steinig./tih/jha/



