Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen

Das macht der DAX am Dienstagmorgen.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent höher bei 18 020,35 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,778 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 17 861,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 860,80 Punkten am Vortag.

Bei 17 861,20 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 038,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der DAX einen Stand von 18 205,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 627,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 15 881,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,64 Prozent auf 173,80 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 27,67 EUR), Zalando (+ 1,15 Prozent auf 26,47 EUR), Sartorius vz (+ 1,10 Prozent auf 276,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,02 Prozent auf 27,66 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Henkel vz (-2,00 Prozent auf 72,56 EUR), Covestro (-0,49 Prozent auf 48,26 EUR), MTU Aero Engines (-0,41 Prozent auf 216,50 EUR), Siemens Energy (-0,39 Prozent auf 17,70 EUR) und Symrise (-0,19 Prozent auf 105,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 596 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,526 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

