21,10EUR 0,05EUR 0,24%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

13.11.2025 07:46:07

Springer Nature Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend nach den Neunmonatszahlen. Der Experte hob vor allem das Wachstum aus eigener Kraft in der Sparte Research positiv hervor. Für diesen Geschäftsbereich ist Kerven nun für 2026 und auch auf mittlere Sicht zuversichtlicher./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,30 € 		Abst. Kursziel*:
43,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,55%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

