Springer Nature Aktie
|21,10EUR
|0,05EUR
|0,24%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend nach den Neunmonatszahlen. Der Experte hob vor allem das Wachstum aus eigener Kraft in der Sparte Research positiv hervor. Für diesen Geschäftsbereich ist Kerven nun für 2026 und auch auf mittlere Sicht zuversichtlicher./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,30 €
|
Abst. Kursziel*:
43,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,55%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Naturemehr Nachrichten
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|EQS-News: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: Strong business performance in the first nine months of 2025. Full Year 2025 guidance reiterated (EQS Group)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)