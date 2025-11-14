Springer Nature Aktie
|20,70EUR
|-0,25EUR
|-1,19%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
14.11.2025 12:58:13
Springer Nature Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am Donnerstag solide Neunmonatszahlen, passte seine Schätzungen aber leicht an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
