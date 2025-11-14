Springer Nature Aktie

20,70EUR -0,25EUR -1,19%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

14.11.2025 12:58:13

Springer Nature Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am Donnerstag solide Neunmonatszahlen, passte seine Schätzungen aber leicht an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,70 € 		Abst. Kursziel*:
40,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,10%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

